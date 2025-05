Maltempo, caduti fino a 110 mm nel Pisano

Maltempo – Ieri sono caduti fino a 110 mm di pioggia tra Volterra e Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa mentre nella notte la linea temporalesca è stata attiva dal basso Livornese fino all’Aretino.

Lo ha reso noto il governatore Eugenio Giani che stamani, aggiornando sullo stato dei corsi d’acqua, ha spiegato che nel Livornese il colmo di piena del Cecina era transitato a Cecina e a Steccaia al secondo livello, “già transitato nelle altre sezioni adesso in diminuzione”. Ancora secondo livello per l’Arbia a Monteroni d’Arbia nel Senese dove l’Ombrone grossetano ha raggiunto il primo livello a Buonconvento. Primo livello poi per l’Ambra a Bucine (Arezzo).

Nel senese, a causa dell’intensa pioggia, nella tarda serata di ieri, si è anche verificata una frana in zona Montalbuccio a Siena, come reso noto dal Comune. Allagato poi un sottopasso a Monteroni d’Arbia.