Maltempo all’Elba, chiuse due strade provinciali per frane

l maltempo torna ad imperversare sull’Isola d’Elba, con forti piogge che stanno causando allagamenti e disagi in alcuni centri urbani e sulle strade provinciali. I tecnici e gli operai provinciali del distretto stradale elbano, come spiegano oggi dalla Provincia di Livorno, sono al lavoro per gestire le varie situazioni di criticità e ridurre i rischi per la viabilità.

Al momento la Sp 32 del Volterraio è chiusa per una frana, stop al traffico lungo la Sp 26 nella zona di Mola, per allagamento, mentre nella zona di Bagnaia il masso caduto sulla carreggiata è stato spostato sul lato della banchina stradale e transennato, ma il transito è consentito su una sola corsia.

Anche sulla Sp 24 bivio Boni-Procchio è segnalata una frana nel tratto tra Madonna del Rosario e la discoteca, sul posto sta intervenendo l’impresa incaricata e il transito è consentito su carreggiata ristretta. Fino alle 20 di oggi, salvo ulteriori aggiornamenti, è in vigore l’allerta con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale, emanato dalla protezione civile regionale.