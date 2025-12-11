Male l’economia toscana, aumentano i fallimenti, soprattutto nel settore moda

In picchiata l’economia toscana: la fotografia scattata da Unioncamere rivela un aumento sensibile di procedure concorsuali gravi, una volta note come “fallimenti e concordati fallimentari”. Crescono, parimenti, le composizioni negoziate, e non solo sul nostro territorio: sono in crisi anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Le cause da rintracciarsi nell’instabilità dei mercati, soprattutto del settore moda, e nella difficoltà di restituire i prestiti Covid.

Meno di un mese fa, era Bankitalia a mettere l’accento sulla debolezza dell’economia toscana nei primi sei mesi di quest’anno, con la produzione industriale ulteriormente calata e il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese. Un quadro confermato, oggi, da Unioncamere che ha diffuso i dati sulle crisi d’impresa valutate nello stesso arco di tempo.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi cambia il nome ma non la sostanza: s’impenna la curva delle procedure concorsuali gravi: dalle 605 del 2022 siamo passati alle 761 del 2024. Un aumento del 16,2% che a giugno di quest’anno vedeva aggiungersi altri 464 casi. Mentre a luglio il governo Meloni, a 1000 giorni dal suo insediamento, parlava di “riequilibrio strutturale del quadro economico nazionale” con tanti segnali di miglioramento diffuso, nelle aree a vocazione manifatturiera si stavano facendo altri conti: circa 5300 liquidazioni giudiziali, “un’enormità”, segnala il Corriere Fiorentino.

Cresce, proporzionalmente, il ricorso all’unico strumento “salva impresa”, ossia la procedura di composizione negoziata della crisi, soprattutto per le attività manifatturiere, il commercio all’ingrosso e al dettaglio e le costruzioni. In Toscana, la Camera di Commercio che la gestisce, da gennaio ha aperto già 54 procedure, tra queste anche Luisa Via Roma, mecca fiorentina dei fashionist.

“Serve agire in prevenzione”, dicono gli economisti, e decisiva in questo senso è la consapevolezza dell’imprenditore.