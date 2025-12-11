Controradio Streaming
Scontri al liceo, pm chiede 1 anno per due studenti di Azione Universitaria

By Sandra Salvato

Al processo in rito abbreviato per l’aggressione ai danni di tre studenti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, episodio risalente al 18 febbraio 2023, la procura oggi ha chiesto la condanna a 1 anno per due esponenti di Azione Universitaria, mentre per un terzo imputato il pm Lorenzo Boscagli ha sollecitato, accogliendo la richiesta del difensore Sonia Michelacci, l’ammissione a un progetto di messa alla prova organizzato da un’associazione di volontariato dedita al sostegno a disabili per sei mesi.

Per tutti l’accusa è concorso in lesioni personali aggravate da futili motivi e dall’aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. Il tribunale deciderà il 19 gennaio 2026.
Quel giorno tre studenti del collettivo di sinistra Sum protestarono contro un volantino distribuito dagli esponenti di Azione Universitaria nelle vicinanze del liceo di via della Colonna.

I liceali, secondo quanto ricostruito, furono colpiti con pugni e calci da sei esponenti della formazione di destra, tra cui tre minori. Rimediarono fino a sette giorni di prognosi per contusioni e trauma cranico. Qualcuno riprese la scena con il cellulare e il video fu pubblicato in pochi minuti sul web.

