Malamovida Firenze: comitati chiedono ZTL non Stop da giovedì a domenica

I sucitati Comitati hanno indirizzato al Sindaco di Firenze l’allegata LETTERA APERTA per denunciare, ancora una volta, come sia assolutamente insopportabile ed inaccettabile il perdurare dell’attuale situazione di non protezione dell’Area UNESCO dal continuo assalto cui è soggetta a porte telematiche ZTL spente.

Una passeggiata seral-notturna nel tanto decantato centro storico ci mostra auto parcheggiate (senza autorizzazione alcuna) nei posti sosta riservati (e in ZTL lo sono tutti…) ai residenti ZTL, auto in SOSTA SELVAGGIA su marciapiedi, su strisce pedonali, in doppia fila, davanti ai cassonetti ALIA ed in ogni luogo possibile ed immaginabile: una vera bolgia dantesca . Appaiono evidenti le negative ricadute sulla vivibilità dell’ambiente, sulla qualità della vita, sulla salute dei residenti, sul traffico dei mezzi pubblici ATAF (spesso costretti a deviazioni a causa della sosta selvaggia).

Con la lettera, i Comitati denunciano la totale inefficacia del provvedimento appena adottato (”ZTL notturna estiva” dalle 23,00 alle 3,00 di notte).

I Comitati ricordano, inoltre, al Sindaco ed alla Giunta come occorrano, invece, interventi drastici e coraggiosi per rimuovere progressivamente una situazione che, di fatto (nelle ore di no-ZTL), trasforma l’Area UNESCO in un ”libero e gratuito” parcheggio a disposizione della clientela di pub, esercizi di ristorazione e di somministrazione; da tenere presente che queste tipologie di attività, in Centro Storico ed in Oltrarno, hanno raggiunto livelli numerici insostenibili con l’aggravante di un abnorme concessione di suolo pubblico per dehors.

Nella LETTERA APERTA si chiede, pertanto, al Sindaco ed alla Giunta comunale di dare prova di interesse e sensibilità verso i problemi della residenza intervenendo, senza alcun indugio, con l’immediata adozione, a partire dal 1° maggio e per la durata di almeno 6 mesi, di un primo provvedimento di ZTL NON STOP per almeno 4 giorni alla settimana (giovedì, venerdì, sabato e domenica) in orario dalle 7,00 del mattino alle ore 2,00 del giorno successivo e senza alcuna ”finestra”. Con questo provvedimento l’amministrazione dimostrerebbe coerenza con i, tanto giustamente pubblicizzati, positivi risultati ottenuti con le sperimentazioni delle estati 2107 e 2018.

I Comitati chiedono, quindi, la cortesia di dare ampio risalto a questo nostro comunicato e la pubblicazione della LETTERA APERTA al Sindaco.

Con l’occasione vi informiamo che stiamo valutando iniziative pubbliche, anche nell’imminente periodo elettorale, a denuncia della situazione sopra descritta ed a sostegno delle nostre richieste.