Magherini, avvocato carabinieri: “Militari agirono nella legalità”

“Da parte dei carabinieri imputati c’è stata grande soddisfazione, poiché loro hanno sempre ritenuto di aver agito nella piena legittimità, e di aver tenuto fermo Magherini perché lo ritenevano pericoloso per loro e per gli altri, anche per i volontari che lo assistevano”.

Così l’avvocato Francesco Maresca, legale di due dei tre carabinieri assolti dalla Cassazione dall’accusa di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini.

“Non me l’aspettavo” ha aggiunto Maresca, ammettendo come la sentenza di assoluzione della Suprema Corte, dopo le condanne in primo e secondo grado, sia stata inattesa. “Di fronte alla necessità di fermare Magherini – ha precisato Maresca – non era richiesto ai carabinieri di individuare una patologia in corso su di lui a causa dell’assunzione di cocaina”.

“Una cosa – ha detto ancora l’avvocato difensore – sono i segni vitali, come la pressione e il battito cardiaco, e un’altra i segni importanti, quelli visibili a tutti, come rantolo e viso cianotico, ma quella notte Magherini non ha mai rantolato e non è mai stato cianotico, dire che i carabinieri avrebbero dovuto capire che quel silenzio mascherava un arresto cardiaco in atto è una pretesa di garanzia eccessiva”.

Magherini fu tenuto a terra per circa 14 muniti: “Dopo i primi due minuti – ha sottolineato sempre Maresca – i volontari della Croce Rossa sono intervenuti e hanno parametrato il soggetto.”