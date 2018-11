Giorgio Canali in concerto al Glue di Firenze

Sabato 17 novembre il rock “maledetto” di Giorgio Canali & Rossofuoco salirà sul palco del Glue di Firenze

Giorgio Canali è uno degli ultimi romantici maledetti della scena musicale italiana. Ex chitarrista di CCCP Fedeli alla linea, CSI e Pgr. Con i Rossofuoco, di cui è voce e chitarra, ha già all’attivo 6 album. Considerato una delle maggiori realtà del rock alternativo italiano, per qualità e carisma, testi lucidi e potenti, impatto sonoro.

Ha collaborato con molti gruppi italiani e stranieri, tra cui PFM, Litfiba, Marlene Kuntz, Afterhours, Noir Désir, Tre Allegri Ragazzi Morti, Frigidaire Tango, Virginiana Miller, Santo Niente, The Zen Circus, Nobraino, Timoria, Lo Stato Sociale.



Sabato 17 novembre per la prima volta in concerto al Glue per presentare “UNDICI CANZONI DI MERDA CON LA PIOGGIA DENTRO”, in uscita ad Ottobre per La Tempesta.”

5 € >>> biglietto singolo al concerto

15€ >>> quota associativa (tessera socio) + biglietto singolo

Glue Alternative Concept Space – Viale Manfredo Fanti, 20 – Firenze