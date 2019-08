Maggio, Pereira: grazie a sindaco Nardella per aver pensato a me

Lo ha detto in una dichiarazione diffusa tramite il Teatro del Maggio, Alexander Pereira, che ha accettato la proposta di diventare il nuovo soprintendente a Firenze. La CGIL: “ora riaprire tavolo per far fronte alle problematiche tutt’ora in essere, che dovranno trovare soluzioni a breve”

“Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine al sindaco Dario Nardella che, insieme a Salvatore Nastasi, ha pensato al mio nome come a un’opportunità per il Maggio Musicale Fiorentino e che ha voluto propormi al Consiglio di Indirizzo come nuovo Sovrintendente”. “In attesa delle decisioni del Consiglio” di indirizzo del Teatro del Maggio Fiorentino “posso solo dire che questa nuova sfida sarebbe per me l’occasione di offrire una visione e un progetto per i prossimi cinque anni a un Teatro e a un Festival che svolgono un ruolo centrale nella vita culturale italiana, ma anche un nuovo inizio in una Città e una Regione meravigliose cui mi legano oltre all’ammirazione per il patrimonio storico, artistico e naturale, forti affetti familiari”.

Lo ha detto in una dichiarazione diffusa tramite il Teatro del Maggio, Alexander Pereira, che ha accettato la proposta di diventare il nuovo soprintendente a Firenze

“Mia sorella infatti vive da oltre trent’anni a Firenze – rivela Pereira – dove si era trasferita insieme al marito diplomatico, e dove, dopo la scomparsa di quest’ultimo, rimangono anche sua figlia e suo nipote, per cui tornare in questa città significa sempre anche ritrovare una parte della mia famiglia”

“Alexander Pereira al Maggio Musicale Fiorentino” come “sovrintendente sembrerebbe avere quelle caratteristiche di autorevolezza, riconoscibilità ed esperienza che erano state esposte al tavolo dello scorso 22 luglio fra sindacati e sindaco. Tavolo che riteniamo sia necessario riconvocare al più presto alla luce delle novità emerse e per far fronte alle problematiche tutt’ora in essere, che dovranno trovare soluzioni a breve”. Lo scrivono in una nota Cristina Pierattini, segretaria generale Slc Cgil Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia, e Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze. Tra le soluzioni da cercare le esponenti sindacali indicano “il completamento del percorso di messa in sicurezza della Fondazione attraverso la ricapitalizzazione, l’avviamento e la conclusione entro breve del percorso di stabilizzazioni e il proseguimento del percorso di rilancio del Teatro, della programmazione e della qualità artistica oltre all’obiettivo dell’aumento dei ricavi e dei contributi”.