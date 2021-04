Maggio musicale riapre in presenza, Nardella “Musica rinasce a Firenze”

“Mi dicevano che nel giro di poche ore sono arrivate moltissime conferme della presenza di spettatori in sala pur sapendo che dovremmo far fronte a una capienza massima di 500 persone, ma questo cambierà molto la prospettiva. Sono venuto varie volte qui ed ho assistito a opere in streaming e la percezione è completamente diversa. In ogni caso che la musica dovesse rinascere dopo la pandemia a Firenze, capitale del Rinascimento, lo vedo come un bellissimo segno del destino”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente della Fondazione Teatro del Maggio nel corso di una conferenza stampa in occasione della riapertura, dal 26 aprile, con il concerto inaugurale dell’83/o festival del Maggio musicale fiorentino.