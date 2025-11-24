Lutto cittadino a Livorno per la morte di Loris Rispoli, una vita alla ricerca della verità sulla tragedia del Moby Prince

Rispoli, morto sabato scorso a 69 anni, nel disastro del Moby perse la sorella Liana, commessa a bordo del traghetto, e da quel momento ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia per le 140 vittime. Alle 10 momento raccoglimento e ricordo all’Andana degli Anelli

A Livorno sarà lutto cittadino domani, martedì 25 novembre, a seguito della scomparsa di Loris Rispoli, fondatore e storico presidente dell’Associazione 140 che riunisce i familiari delle vittime della tragedia del traghetto Moby Prince avvenuta il 10 aprile 1991. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale.

La Giunta comunale, si spiega in una nota, “ha ritenuto di rappresentare i sentimenti dell’intera città di Livorno proclamando il lutto cittadino nella data di svolgimento delle esequie, dimostrando così la vicinanza ai familiari”.

“La sua figura è diventata un punto di riferimento per la città di Livorno e per il Paese intero, incarnando la lotta civile contro l’omertà e le omissioni che hanno caratterizzato le indagini sulla strage”, si afferma dal Comune che il 2 febbraio 2021 conferì la Livornina d’Oro, massima onorificenza cittadina, all‘Associazione 140 in occasione del 30° anniversario della strage. “L’impegno di Rispoli – così ancora il Comune – ha lasciato un segno profondo nella società livornese e nazionale, trasformando il dolore personale in una battaglia collettiva per la verità e la memoria. La sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la città e tra le associazioni che si occupano di diritti civili e memoria storica”.

Il funerale di Loris Rispoli si tiene domattina a partire dalle 9,30: muoverà dalle Sale del commiato della Svs che si trovano all’esterno del cimitero comunale La Cigna per giungere all’Andana degli Anelli dove, intorno alle 10, si terrà un momento di raccoglimento e ricordo.