Lunedì 13 scatta ampliamento Zcs5

Firenze, da lunedì 13 maggio entra in vigore la Zcs5 allargata nell’area di via Ragazzi del ’99.

In dettaglio si tratta dell’inclusione nella Zcs5 di via Reginaldo Giuliani (tra via dello Steccuto e via Ragazzi del ’99), via Corsi, via delle Panche (tra via dello Steccuto al fronte di via Ragazzi del ’99), via Zucchi e via Ragazzi del ’99.

Per agevolare la sosta sono stati predisposti anche alcune modifiche di viabilità: il senso unico in via Corsi (da via delle Panche a via Zucchi), in via Zucchi (da via Corsi a via ragazzi del ’99) e in via Ragazzi del ’99 (da via Zucchi a via delle Panche).