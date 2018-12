L’ultimo dell’anno allo Stensen, con kit di spumante e cioccolatini

Allo Stensen di Firenze lunedì 31 dicembre alle ore 21 in anteprima nazionale ‘Il gioco delle coppie’, commedia con Juliette Binoche. Agli spettatori verrà regalato un ‘mini kit di capodanno’ per festeggiare all’uscita

Una serata speciale per passare al cinema la serata dell’ultimo dell’anno. Al Cinema Stensen (viale don Minzoni 25), sarà proiettato lunedì 31 dicembre alle 21, in anteprima italiana, ‘Il gioco delle coppie’, la commedia francese di Olivier Assayas che ironizza con eleganza alla Woody Allen sulla classe intellettuale alle prese con l’editoria moderna. Come e cosa pubblicare ai tempi di e-book, whatsapp e shop online? Ora che i romanzi della cosiddetta intellighenzia, un po’ (ammetiamolo!) narcisisti e autoreferenziali, sono passati di moda? E se la moglie dell’editore (una sempre splendida Juliette Binoche) è l’amante dell’autore, il gioco si complica. Ancor più se entra in scena, anzi in azienda, anche un’ambiziosa quanto giovane “responsabile della transizione digitale”…

Agli spettatori verrà regalato un ‘mini kit di capodanno’, con spumante e cioccolatino, per andare a festeggiare il nuovo anno all’uscita del cinema.

Ingresso: €10 intero; €8 ridotto. Prevendite aperte, senza sovrapprezzo.

Info www.stensen.org, 055/576551