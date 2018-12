Sequestrati 610 Kg di granchi in furgone a targa olandese

Firenze, i carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, unitamente ai militari dei NAS CC di Firenze, hanno sequestrato granchi vivi della specie Eriocheir Sinensis (Granchio cinese), trasportati all’interno di confezioni di polistirolo per un quantitativo complessivo di 250 Kg ed un valore commerciale di circa 12.500,00 Euro.

Quella dei ‘Granchi cinesi’ è una specie inclusa nell’elenco delle specie invasive animali e vegetali di rilevanza unionale del Ministero dell’Ambiente, in applicazione del Regolamento UE 1143/2014, ovvero specie esotiche considerate invasive di rilevanza unionale, la cui introduzione sul territorio italiano è vietata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 230/2017, attuativo del Regolamento.

Inoltre, nello stesso furgone con targa olandese, condotto da un cittadino Cinese residente in Olanda, venivano trovati e sequestrati 360 Kg di Granchi della specie Gancer Pagurus (granciporro dell’atlantico) per un valore complessivo di circa 2.200,00 Euro non in regola con le leggi sulla tracciabilità dell’alimento.

Per di più veniva accertato dai militari il cattivo stato di conservazione di 24 Kg di Gamberetti posti all’interno di due scatole, i crostacei che erano stati precedentemente congelati venivano rinvenuti in fase avanzata di scongelamento all’interno del vano frigo, a temperatura refrigerata non conforme.

Considerato il potenziale pericolo per l’ambiente e l’ecosistema oltre che per la salute, visto che i prodotti ittici erano destinati al commercio per il consumo umano, i militari dell’Arma, procedevano al sequestro penale e due cittadini stranieri venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.