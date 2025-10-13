Lucio Corsi “La chitarra nella roccia”

Lucio Corsi annuncia il disco live “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, 21 canzoni eseguite dal vivo nella celebre abbazia cistercense di Chiusdino; la tracklist ripercorre i brani più amati del repertorio del cantautore, oltre alle canzoni tratte dall’ultimo disco “Volevo essere un duro”. Il prossimo 25 ottobre l’omonimo film concerto verrà presentato alla 20° edizione della festa del cinema di Roma

Lucio Corsi annuncia il disco live “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, in uscita venerdì 14 novembre. L’album si compone di 21 canzoni eseguite dal vivo durante il concerto tenutosi lo scorso luglio nella celebre abbazia cistercense di Chiusdino (Siena): la tracklist ripercorre i brani più amati del repertorio del cantautore, oltre alle canzoni tratte dall’ultimo disco “Volevo essere un duro” per l’occasione suonate da 16 musicisti. L’omonimo film concerto – che racconta un live speciale in un luogo d’eccezione, affascinante e carico di storia – verrà presentato il 25 ottobre 2025 alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma, con la presenza dell’artista.

Con la regia di Tommaso Ottomano, fratello artistico, regista e co-autore di Lucio, e la produzione di Sugar, il film “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano” rafforza ancora di più il legame dell’artista con la sua terra. Le linee eleganti e imponenti dell’Abbazia – un gioiello incastonato nelle campagne toscane – fanno da cornice ad una serata irripetibile, in una dimensione più intima, che viene adesso finalmente svelata al pubblico.

Racconta il cantautore: «“La Chitarra Nella Roccia”, il film del concerto all’Abbazia di San Galgano catturato su pellicola 16mm, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre. Tra le rovine di questo luogo magico che si staglia in mezzo ai campi della Toscana, sono atterrati due amplificatori giganti, 16 musicisti e i loro strumenti. Il film è diretto da Tommaso Ottomano e interpretato da me insieme al resto della banda. Nonostante la mancanza di un tetto nell’Abbazia, cosa che consentirebbe alla musica una facile via di fuga nel cielo, anche le canzoni sono state intrappolate in un disco.»

Aggiunge Tommaso Ottomano sulla creazione del film: «Sono passati più di dieci anni da quando io e Lucio ci siamo detti che avremmo voluto fare un concerto dentro l’Abbazia di San Galgano. Me la ricordo dalle gite in macchina da bambino e Tarkovskij, un posto magico, sospeso tra memoria e leggenda. Alla fine ce l’abbiamo fatta, e suonarci dentro è stata un’esperienza unica che era obbligatorio immortalare con una cinepresa. Abbiamo deciso di farlo interamente su pellicola 16mm, alla vecchia maniera, per catturare l’autenticità delle immagini ed enfatizzare il potere viscerale del live.»

Lucio Corsi tornerà alla dimensione live nel 2026 con due appuntamenti: il “Tour Europeo 2026” in partenza il 24 gennaio e “Lucio Corsi – Palasport 2026” nei palazzetti italiani, con tappe a Firenze (27 novembre 2026), Roma (5 dicembre 2026) e Milano (11 dicembre 2026).