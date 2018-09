Lotta all’abuso di alcol, l’ordinanza di Nardella

Firenze, firmata l’ordinanza del sindaco Nardella: “Tuteliamo salute pubblica, sicurezza e decoro urbano”, si tratta di una nuova stretta sul consumo eccessivo di alcol “per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e il decoro nel centro storico di Firenze”.

L’ordinanza limita gli orari di apertura notturna delle attività alimentari nel centro storico, chiuderanno infatti alle 22:00 i negozi di vicinato alimentari e misti, ma anche alle 22 chiuderanno le attività artigianali o industriali di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari che hanno nella propria offerta anche bevande alcoliche. La riapertura è prevista per le 6:00 del mattino successivo.

L’ordinanza sarà in vigore dal 7 ottobre al 31 dicembre 2018 è sarà adottata in via sperimentale per arrivare eventualmente a un provvedimento stabile.

All’interno del centro storico Patrimonio mondiale Unesco – si legge nelle motivazioni dell’ordinanza – la presenza per abitante di “esercizi di vendita al dettaglio di generi è altamente superiore rispetto al dato medio regionale toscano; inoltre, negli ultimi anni, all’interno di questa categoria, hanno aperto molti esercizi per lo più dediti alla vendita di alcolici e superalcolici rispetto alla vendita di generi alimentari a supporto dei residenti”.

Il Comune di Firenze era già intervenuto in passato per limitare questa categoria di esercizi promulgando il regolamento per la tutela del centro storico, con il quale ha imposto uno stop di tre anni all’apertura di nuove attività alimentari e il divieto di vendita di alcolici dopo le 21:00.

Ma la Polizia Municipale ha segnalato che nel corso del 2018 si è verificato un aumento del numero di infrazioni al divieto di vendere gli alcolici dopo le 21:00, ed ecco che il Comune inasprisce le regole con la chiusura alle 22:00 dei ‘mini-market’.

L’ordinanza riporta poi i dati trasmessi dall’ospedale di Santa Maria Nuova in merito agli accessi al pronto soccorso di pazienti in stato di etilismo acuto, abuso, intossicazione da alcol: la fascia oraria di massimo accesso risulta quella tra la mezzanotte e le 4 del mattino, con un incremento degli accessi il sabato sera già nella fascia oraria 20-24; la maggior parte degli accessi riguarda pazienti di età compresa tra i 15 e i 44 anni (75% nell’anno 2017) e di nazionalità non italiana (63% nell’anno 2017, 69% nel periodo nei primi 9 mesi del 2018)