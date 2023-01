Loggia Isozaki, Nardella: “Il Governo spieghi l’alternativa”

Alle parole del ministro Sangiuliano sulla Loggia Isozaki ha risposto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando a margine dell’incontro di stamani agli Uffizi. “Sulla Loggia Isozaki non si può trattare una cosa così importante da un punto di vista giuridico, economico e culturale, proponendo soluzioni superficiali e abbozzate. Accettiamo la sfida, ma deve essere una sfida seria”.

“Se il governo insiste sul non volere l’uscita degli Uffizi ci deve spiegare qual è l’idea alternativa, e noi siamo pronti ad approfondirla. Sulla Loggia Isozaki occorre uscire un po’ dal tatticismo, non perdersi nelle polemiche sul chi ha fatto e non ha fatto – ha aggiunto -. Noi siamo molto pragmatici e io non sono ideologico. Se il ministro mette sul tavolo una proposta su cui poter lavorare noi la analizzeremo, ma racconti di piante e fioriere al posto di Isozaki penso sia offensivo”.

Nardella ha ricordato che “negli ultimi 23 anni si sono susseguiti governi di centrodestra e di centrosinistra. Credo non si debba fare scaricabarile, visto anche il rapporto con il ministro Sangiuliano. La questione che riguarda anche la Loggia Isozaki è semplificare la normativa sul codice degli appalti. In questi anni come sindaci abbiamo fatto proposte a tutti i governi e la faremo anche a questo, vedremo cosa faranno”.