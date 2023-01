Il Ministro Sangiuliano in visita a Firenze: “Loggia Isozaki? Devo studiarci su”

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla presentazione a Firenze dell’edificio delle Reali Poste dopo il restauro, ha parlato anche di Firenze. “Sono consapevole del valore di Firenze e della Toscana. Questa è solo la mia prima visita, cercherò di venire una volta al mese per marcare la vicinanza del ministero per risolvere le questioni che qualcuno ha lasciato languire. Sulla mia scrivania ci sono tante cartelline, c’è la cartellina Firenze e ci sarà quella dedicata alla Toscana”.

Sul fronte degli Uffizi e del futuro di Eike Schmidt, Sangiuliano ha proseguito. “Alcuni direttori stranieri di musei hanno fatto molto bene e l’italianità non è un prerequisito. Trovo però sorprendente che una decina di istituzioni culturali italiane, dagli Uffizi a Pompei, siano nelle mani di direttori stranieri. Quasi a dire che noi non siamo in grado di esprimere, con le nostre università, un direttore. Non voglio nessun sovranismo in questo senso, ma non dobbiamo neanche cadere nel provincialismo opposto, che poi lo straniero è di per se stesso meglio di un italiano”. Entrando nel merito di Schmidt, invece, ecco Sangiuliano. “Non ho ancora valutato la questione, che prima va valutata in termini giuridici”.

Sangiuliano ha poi parlato del tema della Loggia Isozaki. “Perché in 23 anni la loggia Isozaki non è stata fatta e quanto sarebbe costato farla nel 1999 e quanto costerebbe oggi? Evidentemente bisogna fare delle valutazioni che sono valutazioni tecniche. Non esprimo una posizione perché un’idea ancora non l’ho definita, la devo studiare, la devo valutare correttamente”.