Le Reali Poste degli Uffizi ospiteranno un ristorante

Il restauro degli ambienti delle Reali Poste è giunto al termine. Lo spazio è posto al piano terra del complesso vasariano e situato alle spalle della loggia dei Lanzi, che ospiterà il ristorante degli Uffizi. Oggi la presentazione alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il bando per il ristorante è già stato realizzato e verrà pubblicato nelle prossime settimane. Il menu, spiega una nota, sarà interamente dedicato alla cucina toscana e italiana, praticata ai massimi livelli, e un’area sarà dedicata alla pasticceria. Le Reali Poste, in passato e fino al 2016 saltuariamente adibite a sede espositiva, manterranno comunque anche questa funzione. Vi sarà infatti sempre in mostra, a rotazione, un’opera selezionata dai depositi del museo.

Il ristorante, che avrà un proprio accesso affacciato sul piazzale degli Uffizi, resterà aperto sia a pranzo che a cena: essendo parte integrante della Galleria, per entrare occorrerà il biglietto di giornata oppure l’abbonamento annuale. Gli Uffici postali centrali, funzionanti fino al 1917, furono realizzati ai tempi di Firenze Capitale, nel 1866, e collocati nel settore di ponente del complesso degli Uffizi, nell’area un tempo occupata dalla Zecca fiorentina, dall’architetto Mariano Falcini.

Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, “non sarà l’ennesimo ristorante in città, ma uno spazio pausa nel museo, per integrare la visita. Aperto anche di sera, questo diaframma tra gli Uffizi e l’esterno unirà i piaceri gastronomici alla raffinatezza dell’architettura ottocentesca delle Reali Poste. E proprio per ricordare l’unità italiana, a parte la scelta toscana saranno proposti piatti di varie regioni d’Italia, così come nel museo, secondo la concezione di Luigi Lanzi, si trovano i capolavori delle varie scuole regionali della Penisola”.