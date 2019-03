Livorno, rapinarono diversi negozi, 3 denunciati

Uno è minorenne. Operazione della squadra mobile di Livorno. Fondamentale l’attività della polizia scientifica che ha rilevato impronte utili.

La squadra mobile di Livorno ha individuato e denunciato tre persone ritenute responsabili di altrettanti furti avvenuti nei giorni scorsi in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. Si tratta di un 33enne, un ventenne e un giovane ancora minorenne. Il primo, secondo i poliziotti, ha danneggiato la porta di un bar e rubato 200 euro dal registratore di cassa, mentre gli altri due hanno preso di mira un negozio di cosmetici e un fioraio prelevando circa 200 euro in contanti, oltre a danneggiare le porte d’ingresso dei due negozi.

In tutti i casi è stata fondamentale, spiega una nota della questura, “oltre alla visione delle telecamere interne, l’attività svolta dalla polizia scientifica che, in sede di sopralluogo, ha rilevato impronte utili per l’identificazione certa degli autori dei furti”.