Livorno Music Festival 2020

Master Classes e concerti. Direttore artistico Vittorio Ceccanti. X edizione, a Livorno appuntamenti fino al 6 settembre 2020

Tra i prossimi appuntamenti Giovedì 20 agosto, alle ore 21 in Fortezza Vecchia “C’era una volta l’America”. Programma: George Gershwin Rhapsody in Blue arrangiamento di Paolo Zannini per pianoforte e orchestra di sax, George Gershwin Suite American Stories, Glenn Miller In the Mood, Astor Piazzolla Oblivion arrangiamento, Libertango arrangiamento di Paolo Zannini per orchestra di sax

Sabato 22 al Museo di Storia Naturale Johannes Brahms. Programma:Sonata per viola e pianoforte in fa minore op.120 n.1; Zwei Gesänge per voce, viola e pianoforte op. 91;

Sonata per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore op.120

Domenica 23 agosto ore 21.00 in Fortezza Vecchia The Beatles for strings. Programma: Roberto Molinelli Italian Opera Promenade per trio d’archi

Verdi/Rossini/ Donizetti/Mascagni/Leoncavallo/Puccini Suite da: La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, L’Elisir d’amore, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot. Lennon/McCartney arr. Roberto Molinelli per trio d’archi

All you need is love, Lucy in the sky with diamonds, Eleanor Rigby, Michelle, Help!, Yesterday, Come together, The long and winding road, Girl, Hey Jude

