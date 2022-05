Livorno: motociclista muore in incidente stradale

Livorno – il motociclista ha perso il controllo del mezzo lungo la tangenziale per motivi ancora in via di accertamento.

Un motociclista di 42 anni, carabiniere residente a Firenze, è morto questa notte all’ospedale di Livorno in conseguenza di un incidente stradale in cui non risulterebbero coinvolti altri mezzi. L’uomo, che era fuori servizio, intorno alle 20 di ieri stava procedendo lungo la tangenziale di Livorno quando per motivi ancora in via di accertamento avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva la galleria di Montenero in direzione sud, andando a urtare contro un palo che delimita la carreggiata.

Subito soccorso da un’ambulanza del 118 chiamata dalla fidanzata che lo stava seguendo in auto è stato trasferito al pronto soccorso dove purtroppo è deceduto intorno alle 1.30. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilevi. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso.