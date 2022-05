🎧 Nardella: leveremo stop vincoli per pannelli solari Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:56 Share Share Link Embed

“Domani in Giunta io porterò una delibera con la quale noi azzeriamo tutte le autorizzazioni e i vincoli comunali per mettere pannelli fotovoltaici, e impianti di questo tipo nella nostra città”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine dell’iniziativa ‘Italia Domani – dialoghi sul Pnrr’ in corso all’Innovation Center di Firenze.

La delibera, secondo quanto affermato da Nardella, riguarderebbe tutto il territorio comunale tranne l’area Unesco, corrispondente al centro storico e alla zona di piazzale Michelangelo-San Miniato.

“Si parla a Bruxelles di Repower Eu – ha spiegato Nardella – un grande piano per potenziare l’installazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari: a Firenze la gran parte delle zone è a vincolo paesaggistico. Vuol dire che se in queste zone io ho un capannone industriale, sono in un’area industriale, e devo mettere un pannello solare, devo sottostare a tutte le procedure legate al nulla osta paesaggistico, con tutto quello che ne consegue. Io credo che l’Italia, con coraggio, debba eliminare totalmente in tutte le zone industriali il vincolo paesaggistico”.

“E’ fondamentale che il governo metta in campo una radicale riforma del Codice degli appalti, con una fortissima semplificazione delle procedure amministrative” ha aggiunto Nardella. Come Comune, “proviamo a dare il buon esempio, ma lo Stato deve fare la sua parte, semplificare in modo radicale perché questa è la riforma delle riforme, se non vogliamo che il Pnrr fallisca”. Nardella ha ricordato che “siamo a 775 milioni già assegnati” come risorse del Pnrr, ma ci sono anche “altri 200 milioni di progetti che abbiamo presentato, e possiamo tranquillamente superare il miliardo di euro di finanziamenti che riguardano non solo il Comune ma anche la Città Metropolitana. Le risorse già disponibili per altro attiveranno un altro miliardo e mezzo di euro di investimenti, per cui il Pnrr è anche un grande volano per generare ulteriori opportunità e per attrarre ulteriori risorse, non solo pubbliche, anche private. A questo punto dobbiamo correre, il tempo stringe”