Livorno: Gdf scopre presunta frode, assegni sociali per 67.000 euro

Scoperta presuna frode da parte della Guardia di Finanza di Livorno, dai controlli sono emersi anche 16.000 euro di esenzioni ticket non spettanti

Assegni sociali per 67.000 euro non spettanti e 16.000 euro di illegittime esenzioni dal ticket sanitario: è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Livorno nel corso di controlli effettuati da gennaio a settembre scorsi in materia di spesa pubblica.

In totale gli accertamenti, eseguiti anche nella provincia di Livorno, sono stati 86: 11 i casi rilevati, spiegano in una nota le fiamme gialle, di fruizioni indebite di prestazioni sociali agevolate e 48 di illegittime esenzioni dal pagamento del ticket sanitario.

In particolare è risultato che un uomo e una donna, entrambi ultrasessantenni e dell’isola d’Elba, avrebbero ricevuto indebitamente l’assegno sociale per complessivi 67.000 euro. La donna avrebbe avuto l’assegno anche negli anni in cui aveva trasferito la residenza in Argentina: essere residenti in Italia è uno dei requisiti per la prestazione.

L’uomo invece, all’atto della sottoscrizione della sua istanza, sarebbe già stato raggiunto da un provvedimento di interdizione perpetua dai pubblici uffici.