Livorno: decine di segnalazioni per odore di gas a sud, sopralluoghi

Livorno – Sopralluoghi di vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera sono in corso a sud della città per il forte odore di gas segnalato alle autorità in ambienti all’aperto, da zone diverse e con decine di chiamate da parte dei cittadini.

Le prime segnalazioni sono arrivate da Quercianella e Chioma, sul litorale costiero, poi con il passare del tempo le solite segnalazioni sono pervenute da diversi chilometri più a sud, da Castiglioncello e da Rosignano.

Il gas, secondo quanto riferiscono le persone, viene percepito sempre in ambienti aperti ma non è stata individuata la causa della provenienza, la ‘sorgente’. Gli accertamenti sono in corso così come, riferiscono i vigili del fuoco di Livorno, continuano ad arrivare chiamate.