Livorno: chiuso asilo nido per rischio topi

In via precauzionale, è stata disposta la chiusura temporanea a Livorno del nido al Centro Infanzia Alveare. La misura è necessaria per consentire controlli ed escludere la presenza di topi nella struttura. La segnalazione è giunta da Aamps visti i precedenti rilevamenti negli anni scorsi per una infestazione di ratti. L’azienda questa mattina ha ritenuto necessario effettuare ulteriori controlli. Il Comune di Livorno spiega che il nido rimarrà chiuso da oggi fino a venerdì 11 ottobre per “disporre gli interventi di disinfestazione e manutentivi necessari”.