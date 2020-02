Livorno: 2^ Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza

Livorno torna ad essere tappa della 2^ Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Dopo essere stata infatti una delle tappe del percorso via mare della stessa Marcia avvenuto nel novembre scorso ( attraccò al moletto Elba la goletta “Bamboo Mediterraneo di Pace” ) Livorno si appresta ad accogliere la Marcia anche via terra, venerdì prossimo 28 febbraio.

Numerose le iniziative in programma legate al passaggio della marcia partita il 2 ottobre scorso da Madrid per concludere il proprio percorso sempre a Madrid l’8 marzo: incontri con gli studenti, flashmob, incontri istituzionali, performance. Il tutto finalizzato a diffondere il messaggio portato avanti dalla Marcia ovvero proibire le armi nucleari, creare le condizioni per un pianeta integralmente sostenibile, abolire qualsiasi forma di discriminazione e adottare la non violenza come nuova cultura e metodologia di azione.

In calendario anche due iniziative per il mese di Marzo nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna. Il 7 marzo dalle ore 9 alle 12 si terrà l’8^ edizione della “Marcia in Cammino verso la Parità” promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia. Il tema: “Con Greta per un mondo equo, sostenibile e senza guerra- Il legame profondo tra parità di genere e azioni di contrasto al cambiamento climatico”. Il percorso della Camminata va dalla Terrazza Mascagni alla Rotonda di Ardenza.