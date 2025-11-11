Controradio Streaming
L’incredibile storia del Maestro Domenico Bini. Ascolta l’intervista!

Diventato celebre come fenomeno del web grazie a video e canzoni virali, il “Maestro” Bini ora annuncia un vero album ricco di collaborazioni. Giovanni Barbasso l’ha intervistato per Controradio!

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “STA ANDANDO TUTTO MALE”, il nuovo singolo di Domenico Bini, che segna una sorprendente collaborazione con Elio (di Elio e le Storie Tese) e Mangoni. Il brano è accompagnato da un videoclip animato prodotto da Tentacle, firmato dal regista Alessandro Rak e dall’illustratore Andrea Scoppetta, che traducono in immagini visionarie e ironiche, realizzate con l’AI e ridipinte a mano, il mondo sonoro e il messaggio del brano.

“STA ANDANDO TUTTO MALE” anticipa l’uscita dell’omonimo album prevista per novembre 2025, disponibile in streaming e su vinile. Pubblicato da COMICON Edizioni e XXXV Label, l’album è un progetto unico che unisce musica e fumetto, realizzato insieme a Trincea Ibiza, collettivo artistico italiano noto per la sua visione psichedelica e ironica della narrazione contemporanea.

Domenico Bini è un cantautore e chitarrista italiano diventato celebre come fenomeno del web grazie a video e canzoni virali. Originario di Trani, ex agente penitenziario, ha conquistato una vasta comunità online con il suo stile unico, ironico e fuori dagli schemi, riuscendo a trasformare l’assurdo in poesia e meme. Le sue produzioni – realizzate in autonomia con videoclip casalinghi – sono diventate virali, amate da una community trasversale che include fan, musicisti, youtuber e critici. Un artista genuino ed impossibile da incasellare, che continua a sorprendere, divertire e – a modo suo – far riflettere.

