Controradio Streaming
Mar 11 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaDirittiFunaro, in Italia su politiche abitative andati a fasi alterne
DirittiPolitica

Funaro, in Italia su politiche abitative andati a fasi alterne

By Redazione
Sara Funaro, elezioni, Firenze
@controradio

Sul tema delle politiche abitative a livello nazionale “siamo andati a fasi alterne. Il governo precedente aveva stanziato le risorse per i contributi affitto, ci sono stati i governi precedenti che hanno stanziato i fondi attraverso i bandi per le periferie che sono state risorse importanti. L’ultimo piano strutturale vero che abbiamo avuto nel nostro Paese è stato quello dell’epoca di Fanfani. Probabilmente perché nelle varie fasi storiche c’era un bisogno che era un bisogno differente”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine dell’edizione 2025 di Urban Promo.

Funaro ha spiegato che “oggi ci ritroviamo ad avere una centralità del bisogno da un punto di vista abitativo e non può essere ignorato. Nell’ultima Finanziaria di questo non se ne tiene conto”, il tema delle politiche abitative “non è più un optional. Questa è un’urgenza e su questo bisogna dare risposte. Con i 20 milioni che abbiamo inserito” sulle case Erp “noi riusciremo a ristrutturare 800-900 alloggi che vanno a dare risposte a 800-900 famiglie. Andiamo a guardare le liste d’attesa quante sono. Andiamo a guardare quelle famiglie che non rientrano neanche nelle case popolari perché hanno un reddito che è subito sopra, ma hanno difficoltà a trovare casa sul libero mercato. C’è la necessità di intervenire su questo”.

Articolo precedente
L’incredibile storia del Maestro Domenico Bini. Ascolta l’intervista!
Articolo successivo
Piero Pelù, il rumore dell’anima. Ascolta l’intervista!

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30906Cronaca18531Politica4148Cultura & Spettacolo3830Diritti2610Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI