Funaro, in Italia su politiche abitative andati a fasi alterne

Sul tema delle politiche abitative a livello nazionale “siamo andati a fasi alterne. Il governo precedente aveva stanziato le risorse per i contributi affitto, ci sono stati i governi precedenti che hanno stanziato i fondi attraverso i bandi per le periferie che sono state risorse importanti. L’ultimo piano strutturale vero che abbiamo avuto nel nostro Paese è stato quello dell’epoca di Fanfani. Probabilmente perché nelle varie fasi storiche c’era un bisogno che era un bisogno differente”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine dell’edizione 2025 di Urban Promo.

Funaro ha spiegato che “oggi ci ritroviamo ad avere una centralità del bisogno da un punto di vista abitativo e non può essere ignorato. Nell’ultima Finanziaria di questo non se ne tiene conto”, il tema delle politiche abitative “non è più un optional. Questa è un’urgenza e su questo bisogna dare risposte. Con i 20 milioni che abbiamo inserito” sulle case Erp “noi riusciremo a ristrutturare 800-900 alloggi che vanno a dare risposte a 800-900 famiglie. Andiamo a guardare le liste d’attesa quante sono. Andiamo a guardare quelle famiglie che non rientrano neanche nelle case popolari perché hanno un reddito che è subito sopra, ma hanno difficoltà a trovare casa sul libero mercato. C’è la necessità di intervenire su questo”.