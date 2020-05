Lido Camaiore: ombrelloni gratis a primi 1000 clienti

Le spiagge lidesi si accingono a riaprire senza aumentare i prezzi, cosi’ assicurano i balneari. Anzi una intera giornata gratuita per venerdi’ di sdraio e ombrellone, cosi’ come il parcheggio’.

Ombrelloni gratis per i primi 1.000 clienti, e anche 500 posti auto gratuiti per

un’intera giornata. L’Associazione balneari di Lido di Camaiore (Lucca), in Versilia, in collaborazione con l’amministrazione comunale riapre la stagione con una specie di ‘open day’. Le spiagge lidesi si accingono a riaprire senza aumentare i prezzi, cosi’ assicurano i balneari. Anzi una intera giornata gratuita per venerdi’ di sdraio e ombrellone, cosi’ come il parcheggio’.

‘Siamo pronti a ripartire – dice il presidente dell’associazione balneari, Marco Daddio – e’ garantita la distanza prestabilita dalle disposizioni del Covid 19, quindi tutto e’ in sicurezza. E’

il nostro modo per convincere i clienti a testare le nostre strutture e la qualita’ dei servizi che sappiamo offrire’.