Letta su stato d’emergenza: “Pd sosterrà scelta del Governo”

Letta: “Il Pd seguirà le indicazioni e le scelte del governo che finora ha lavorato bene, e penso che se proporrà la proroga dello stato di emergenza vuol dire che questo sarà necessario e noi appoggeremo una eventuale richiesta del governo di prorogarlo”. Lo ha detto il segretario del Pd, oggi a Pisa a margine di un’iniziativa dell’ateneo in ricordo dell’ex rettore ed ex senatore, Luciano Modica.

“Tuttavia ciò che è più importante – ha aggiunto il leader del Pd – è il rigore sull’applicazione delle regole che ci siamo dati. Le regole ci consentono la libertà della nostra vita privata, di divertimenti, di cinema, ci consentono la vita lavorativa, la continuità istituzionale. Manteniamo queste regole e allora saremo in grado di farcela”. “Non molliamo sull’applicazione delle regole – ha concluso -, altrimenti dovremo ragionare di nuovi lockdown e nessuno ha voglia di fare ragionamenti del genere”.

“Rivendico come scelta del Pd – ha aggiunto Letta – di mantenere alta l’attenzione, perché la quarta ondata di pandemia ha bisogno di politiche serie e di reazioni all’altezza da parte delle istituzioni. Abbiamo visto quello che sta succedendo in Austria, i messaggi dalla Germania, la Gran Bretagna. L’Italia ha fatto le scelte giuste fino adesso e vorrei che continuasse su questa strada”. Per Letta, “la strategia è basata su due parole: sicurezza e libertà. Il rigore sul Green pass ci consentirà di evitare nuovi lockdown. Chi non vuole il Green pass vuole il lockdown: credo che questo sia molto semplice. La scelta austriaca mi sembra interessante da questo punto di vista.. Quindi io mando un messaggio: è assolutamente fondamentale che il nostro Paese mantenga il rigore e che questo rigore riesca effettivamente a farci uscire definitivamente dalla pandemia”.

“Il Pd ha deciso che di Capo dello Stato si parlerà dopo l’approvazione della legge di bilancio e dopo il messaggio di fine anno del presidente Mattarella”. Ha aggiunto a margine il leader del Pd. “Quando leggo le cronache dei giornali vedo ogni giorno le discussioni interne ai partiti e ogni giorno un nome diverso – ha aggiunto -. Mi viene in mente l’immagine dei criceti sulla ruota, che girano, girano, girano e penso che sia un’immagine pessima della politica”. Per Letta, “in questo momento, con una pandemia ancora presente, con la necessità di fare le scelte giuste per uscirne e con la legge di bilancio da approvare e politiche importanti da mettere in campo per la riduzione delle tasse sul lavoro, che per noi è una priorità oggi essenziale, le politiche sulla salute, sull’istruzione, francamente non è opportuno passare il tempo in una discussione che avverrà a gennaio. In quel momento sono sicuro che il Parlamento farà la scelta migliore”.