L’estate nel Giardino della Ciminiera: Manifattura Tabacchi gli eventi fino al 23 agosto

Per tutto agosto proseguono gli eventi estivi tra arte, natura, laboratori e cinema all’aperto in Manifattura Tabacchi, con una programmazione che ogni giorno anima il Giardino della Ciminiera, il nuovo spazio verde ideato dall’architetto paesaggista Antonio Perazzi, che trasforma il cortile in un giardino temporaneo in cui il pubblico è libero di interagire con alberi, piante, fiori e specchi d’acqua.

È richiesta la prenotazione per i laboratori di ceramica e le lezioni di Yoga. Per partecipare alle proiezioni della rassegna di cinema a cura della Fondazione Stensen (fino al 10 settembre, Piazza dell’Orologio) è possibile acquistare il biglietto sia nella biglietteria di Manifattura Tabacchi che attraverso il portale online: www.liveticket.it/stensen (costo 5 € + 0,50 € diritti di prevendita). I Talk! che precedono alcune delle proiezioni in programma sono a ingresso libero. Per le informazioni su ogni singolo evento consultare il sito www.manifatturatabacchi.com/agenda.

A completare l’offerta, il bistrot di Bulli & Balene (lun-ven 9:00-01:00 / sab-dom 10:00-01:00 – chiuso il 15 e 16 agosto) e il cocktail bar di Soul Kitchen (martedì-domenica 18:00-01:00 – chiuso dal 10 al 19 agosto compresi).

L’accesso è contingentato in osservanza delle misure adottate dal Governo italiano in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Programma settimanale

[Lunedi 10.08]

13:30 e 19:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

21:15 Cinema | Father and son di Kore’eda Hirokazu

[Martedì 11.08]

16:00 e 19:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

19:30 Talk! I Brividi del lettore con Gianluca Morozzi

21:15 Cinema | Midsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster

[Mercoledì 12.08]

19:30 Talk! Tra Cinema e Prosecco con Antonio Padovan

21:15 Cinema | Il grande passo di Antonio Padovan – Anteprima

[Giovedì 13.08]

21:15 Cinema | Letizia Battaglia – Shooting the mafia di Kim Longinotto – Anteprima

[Venerdì 14.08]

21:15 Cinema | Scappa – Get Out di Jordan Peele

[Sabato 15.08]

21:15 Cinema | La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo

[Domenica 16.08]

17:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

21:15 Cinema | Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov – Anteprima

[Lunedì 17.08]

13:30 e 19:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

21:15 Cinema | La Gomera di Corneliu Porumboiu

[Martedì 18.08]

16:00 e 19:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

21:15 Cinema | L’Isola dei cani di Wes Anderson

[Mercoledì 19.08]

21:15 Cinema | The invitation di Karyn Kusama

[Giovedì 20.08]

21:15 Cinema | Monos di Alejandro Landes – Anteprima

22:00 Bossy Dj set

[Venerdì 21.08]

21:15 Cinema | La Favorita di Yorgos Lanthimos

[Sabato 22.08]

11:00 Yoga + Brunch / Bulli & Balene

19:30 Talk! La dura legge del cinema con Vincenzo Alfieri

21:15 Cinema | Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri

22:00 ENERGIA Dj set / Tropical Animals, Esotica

[Domenica 23.08]

12:00 Brunch / Bulli & Balene

17:00 La terra tra le mani | Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

19:30 Talk! Il Cinema di Claudio Caligari con Simone Isola

21:15 Cinema | Se c’è un aldilà sono fottuto – Vita e cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta

Orari mostre:

Tomás Saraceno. Aria in Manifattura dal 1 al 31 agosto: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Toast Project Space: dalle 10:00 alle 18:00.