L’Estate Fiorentina arriva alla Manifattura Tabacchi

Venerdì 21 giugno, a un anno dall’Open Day che ne ha segnato la riapertura con la presentazione del progetto di rigenerazione del complesso ex-industriale, alla Manifattura Tabacchi si terrà l’Open Night che inaugurerà un intenso programma di eventi e iniziative che animeranno gli spazi affacciati sul cortile della Ciminiera.

L’Estate Fiorentina, con un programma ricco di eventi, dal 21 giugno coinvolgerà anche la Manifattura Tabacchi. Gli spazi aperti al pubblico presentano quattro atelier per maker, quattro laboratori attrezzati per la lavorazione di ceramica, cemento, pietra e metallo, uno spazio eventi multifunzionale/club, una caffetteria, un bistrot, uno spazio degustazione di birra artigianale e il cortile esterno attrezzato con palco e area verde con orto biodinamico e children’s garden.

L’evento serale è realizzato in collaborazione con Boiler Room & 4:3 (Four by Three), che presenta un progetto di contaminazione tra musica e arte: Plastic Dreams, percorso di 9 video installazioni studiato appositamente per gli spazi espositivi di Manifattura Tabacchi, che sarà visitabile fino al 20 luglio.

Il programma conta 200 eventi per 85 giorni consecutivi di programmazione culturale: 30 festival e main event, 50 film, 40 dj set, 30 concerti, 25 installazioni artistiche, 10 live performance, 10 talk, 10 reading, 5 mostre e 9 bike tour. Ingresso da via delle Cascine 33 dalle ore 19:00.

Per ulteriori informazioni sul programma dell’Estate Fiorentina 2019 consultare il sito estatefiorentina.it