Lega Firenze fa appello al prefetto di “sgomberare il Cpa in via Villamagna”. “Avanti tutta con Dl Rave”

Firenze, Bussolin, Monaco e Tani, Consiglieri comunale del Gruppo consiliare Lega Salvini, hanno lanciato un appello al Prefetto per sgombero occupazioni abusive iniziando dal Cpa in via Villamagna.

“Facciamo appello al Prefetto Valerio Valenti – scrivono nell’appello i consiglieri della Lega in Palazzo Vecchio – affinché provveda nel più breve tempo possibile a sgomberare ogni occupazione abusiva fonte da sempre di personaggi e manifestazioni assurde e dannose per la città come quella di ieri contro Dl Rave del Governo. Si inizi chiudendo il Cpa di via Villamagna innanzitutto (il cui fondo è di proprietà di Publiacqua…vero Nardella?), per poi proseguire con le altre purtroppo note occupazioni illegali.”

“Molti abitanti dell’Oltrarno, come evidenziato anche dalla stampa, hanno lamentato ieri pomeriggio e sera disagi per la manifestazione assurda e rumorosa, che si è protratta fino a tardi, trasformando di fatto in un rave party la parata contro il decreto che proibisce i rave party. Un caos all’aperto, dove la coltre che ha seguito i ragazzi era inconfondibile. Era l’odore nauseante e stordente della cannabis. Alcol a fiumi. E non solo quello. Urina ovunque in conseguenza delle bevute alcoliche esagerate. Il clima – ricordano i quotidiani – è quello degli eccessi, di una baraonda a cielo aperto.”

“La Lega da anni si batte per la legalità in città e continuerà a farlo anche grazie al sostegno del Governo di Centrodestra. Il Dl Rave è una scelta saggia ed opportuna, e serate e cortei come quelli di ieri lo dimostrano chiaramente”.