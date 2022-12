Nardella, Museo di Palazzo Vecchio aperto a Natale e Capodanno per la prima volta. Protestano Cgil-Uil

Firenze, con una nota, il sindaco Dario Nardella, ha annunciato che quest’anno, a differenza degli anni passati, il Museo di Palazzo Vecchio, rispetterà un orario di apertura, anche nei giorni di Natale e del Primo dell’anno.

“Per la prima volta apriamo il museo di Palazzo Vecchio a Natale, – si legge nella nota del sindaco Nardella – in orario pomeridiano, dalle 14. E per la prima volta apriamo Palazzo Vecchio e Museo Novecento anche a Capodanno fin dalla mattina dalle 11 (negli anni passati il 1/o gennaio si apriva solo il pomeriggio)”.

“Ringraziamo i lavoratori di Palazzo Vecchio, di Mus.e e della Rear, che con senso di responsabilità consentono all’amministrazione di fare un bel regalo ai fiorentini e ai turisti in questo periodo di feste, dando un’opportunità in più per visitare questi splendidi musei – ha proseguito il primo cittadino -. Quanto alle legittime rivendicazioni di alcuni dipendenti della Rear, società che gestisce servizi in appalto a livello nazionale per diversi musei, ricordo che gli accordi sindacali non dipendono dall’amministrazione comunale, ma voglio rassicurarli che mi farò parte attiva con la loro azienda perché si tenga conto dell’importanza di offrire adeguati riconoscimenti a quei lavoratori che ogni giorno, anche durante le feste, contribuiscono con competenza e passione a far vivere le emozioni e la bellezza del nostro straordinario patrimonio culturale”.

Le proteste dei sindacati di categoria

Con una una nota a firma di Cgil Fp e Cgil Filcams, Uil Trasporti e Uil Fpl, dei dipendenti della cooperativa Rear e dell’associazione Mus.e, arrivano le proteste dei sindacati.

I sindacati “tengono a precisare e rettificare alcune informazioni e dichiarazioni del sindaco Dario Nardella”. “La comunicazione da parte della direzione Cultura alle aziende che gestiscono il personale del Museo di Palazzo Vecchio non riporta alcuna volontarietà. Ai dipendenti della cooperativa Rear in appalto e dell’associazione Mus.e in concordato non è stato chiesto di lavorare su base volontaria in quanto essi, in seguito agli accordi che le aziende hanno preso col comune di Firenze, sono obbligati a garantire il servizio e aprire il Museo su inderogabile decisione del sindaco e della giunta”.

“Solo ed unicamente ai dipendenti del Comune è stata chiesta la disponibilità su base volontaria. I dipendenti dell’associazione e della cooperativa sono stati chiamati a lavorare obbligatoriamente vedendosi negare preventivamente ogni richiesta di ferie”.

Secondo le sigle sindacali: “Il Museo di Palazzo Vecchio e il Museo Novecento sono sempre aperti a Capodanno, con orario 14-19 mentre sono sempre chiusi il 25 dicembre. L’indignazione dei lavoratori deriva proprio dalla straordinarietà dell’apertura del museo di Palazzo Vecchio il giorno di Natale che è stata comunicata con pochi giorni di anticipo e in maniera unilaterale”, proseguono Uil Trasporti, Uil Fpl, Cgil Fp e Cgil Filcams secondo cui: “I musei statali non saranno aperti a Natale. Sono state programmate con largo anticipo, previ accordi, alcune aperture straordinarie nei giorni di chiusura settimanale ma nessun museo statale sarà aperto in via eccezionale anche il 25 dicembre. Per questi motivi i lavoratori dei servizi al pubblico dei Musei Civici Fiorentini esprimono la loro indignazione in merito alla scelta unilaterale dell’amministrazione comunale di aprire straordinariamente il museo di Palazzo Vecchio il giorno di Natale”.

Orari di apertura:

25 dicembre 2022

Palazzo Vecchio – percorso museale – dalle 14 alle 19

Palazzo Vecchio – Torre di Arnolfo – dalle 14 alle 17

1° gennaio 2023

Palazzo Vecchio – percorso museale – dalle 11 alle 19

Palazzo Vecchio – Torre di Arnolfo – dalle 11 alle 17

Museo Novecento – dalle 11 alle 20