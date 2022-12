Controradio News ore 7.25 del 19 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Controradio News – Marito e moglie , entrambi 80enni, sono stati trovati morti in un’abitazione nella zona di Coverciano, a Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, si tratterebbe di un femminicidio-suicidio. Il marito avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Nella casa è stato trovato un biglietto lasciato dall’uomo. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia.

Controradio News – La Toscana vara il “Nuovo Patto per il Lavoro”. Un pacchetto di 9 misure di politica attiva finalizzate a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che nuova occupazione: dagli assegni per l’impiego ad azioni a sostegno della fase di ‘start up’ di impresa e voucher di conciliazione, da misure destinate a lavoratrici e lavoratori coinvolti in crisi aziendali a veri e propri incentivi all’occupazione. La firma del presidente Eugenio Giani, dell’assessora Nardini, delle parti sociali e soggetti presenti nella Commissione regionale permanente tripartita ieri nell’auditorium di Sant’Apollonia a Firenze a conclusione di un incontro.

Controradio news – Il food delivery che rispetta i diritti dei rider diventa riconoscibile. Oggi alle ore 13, nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sarà presentato il marchio etico previsto dal Protocollo sottoscritto da Regione Toscana assieme a Cgil, Cisl e Uil, alcune aziende toscane del settore del food delivery e dal Crcu, il comitato regionale consumatori utenti. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle aziende che hanno sottoscritto il Patto.

Controradio news – “Per la prima volta apriamo il museo di Palazzo Vecchio a Natale, in orario pomeridiano, dalle ore 14. E per la prima volta apriamo Palazzo Vecchio e Museo Novecento anche a Capodanno fin dalla mattina dalle 11 (negli anni passati il 1º gennaio si apriva solo il pomeriggio). Ringraziamo i lavoratori di Palazzo Vecchio, di Mus.e e della Rear, che con senso di responsabilità consentono all’Amministrazione di fare un bel regalo ai fiorentini e ai turisti in questo periodo di feste, dando un’opportunità in più per visitare questi splendidi musei”. Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Controradio news – I sindacati di categoria protestano per l’apertura del museo di Palazzo Vecchio a Natale. E’ quanto spiegato in una nota a firma di Cgil Fp e Cgil Filcams, Uil Trasporti e Uil Fpl, dei dipendenti della cooperativa Rear e dell’associazione Mus.e, che – si piega – garantiscono 364 giorni l’anno l’apertura dei Musei Civici Fiorentini.