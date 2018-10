Vasco Brondi negli studi di Controradio

Le Luci Della Centrale Elettrica a Firenze. Domani giovedì 11 ottobre Vasco Brondi sarà negli studi di Controradio, ospite della trasmissione di Davide Deiv Agazzi (ore 16.30); lunedì 19 novembre in concerto all’Obihall

Un doppio, ultimo, album per chiudere il progetto le Luci della Centrale Elettrica. “2008-2018: tra la via Emilia e la via Lattea” racconta i 10 anni di carriera di Vasco Brondi attraverso un eterogeneo percorso musicale diviso in due parti.

“2008-2018: TRA LA VIA EMILIA E LA VIA LATTEA” è un doppio album che racconta il viaggio delle Luci della centrale elettrica seguendo un percorso squisitamente musicale e diviso in due parti: sul primo cd trova posto una raccolta di quindici canzoni scelte tra quelle contenute nei dischi e arricchita da un inedito, intitolato “Mistica” e dalla rilettura, anch’essa inedita, di “Libera”, canzone scritta da Vasco Brondi e data in prestito agli amici dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Sul secondo cd c’è invece spazio per una rilettura molto particolare ed attuale di quindici canzoni del repertorio delle Luci impreziosite dalla presenza di due cover, una di Francesco De Gregori e una dei CCCP.

Un “live in studio” che nasce dal lavoro fatto negli ultimi sei mesi con la band formata da Rodrigo D’Erasmo (violino), Andrea Faccioli (chitarre), Daniel Plentz e Anselmo Luisi (percussioni), Daniela Savoldi (violoncello), Gabriele Lazzarotti (basso) e Angelo Trabace (pianoforte).

La stessa formazione accompagnerà Vasco nel primo tour teatrale della sua carriera, in programma tra novembre e dicembre. Un tour in cui si mescoleranno le canzoni scritte in questi dieci anni a letture e racconti.

Sintonizzatevi su www.controradio.it per ascoltare l’intervista a Vasco Brondi. Giovedì 11 ottobre, ore 16.30 frequenze 93.60/98.90