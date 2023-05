Le foto di Aldo Polidori sulla Fiorentina in mostra a Palazzo Vecchio

Una mostra fotografica interamente dedicata a quella che è la sua grande passione: la Fiorentina. Così a Palazzo Vecchio approda Aldo Polidori, storico tifoso della Fiorentina. L’esposizione si terrà nella sala d’Arme dal 9 al 14 giugno: per la prima volta verrà presentato al pubblico l’archivio Aldo Polidori, donato dalla famiglia Polidori all’Associazione centro di coordinamento viola club.

Si tratta, riporta una nota del Comune, “della più prestigiosa collezione fotografica cartacea privata sulla storia della Fiorentina dal 1929 al 1960”. Il 12, 13 e 14 giugno, alle ore 17.30, in programma anche incontri di approfondimento sulla storia della Fiorentina e di Firenze. L’iniziativa è organizzata in collaborazione col Comune di Firenze e con le associazioni Giglio Amico, Glorie Viola e Museo Fiorentina.

“Siamo lieti di avere concesso la sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la casa di tutti i fiorentini – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione -. E’ giusto mantenere vivo un importante spaccato della storia della Fiorentina attraverso una minuziosa raccolta fotografica. Una raccolta che non è una fredda esposizione di scatti ma il vivo e pulsante ricordo di un tifoso eccezionale. Ringraziamo per questo la famiglia Polidori, l’Associazione Centro di coordinamento viola club, proprietaria della collezione, le Associazioni Giglio Amico odv, Glorie Viola e Museo Fiorentina che hanno offerto a tutti i fiorentini questo prezioso tesoro”.

Aldo Polidori è stato un grande tifoso della Fiorentina che cominciò a seguire fin da ragazzo, quando la squadra giocava ancora nello stadio di Via Bellini. La sua è stata una passione intensa, cresciuta nel tempo così da trasformarlo da semplice spettatore a protagonista delle vicende gigliate. Finita la seconda guerra mondiale, la Fiorentina aprì la nuova sede in via de’ Saponai, ma era nella bottega di barbiere della famiglia Polidori in via Dante Alighieri che si incontravano giocatori, tifosi e giornalisti per discutere, fra un taglio di capelli ed una rasatura di barba, di formazioni, risultati e tattiche.

Dal 1945 Aldo Polidori fu uno dei tanti soci che animarono la vita della Fiorentina, sia organizzando le assemblee sia come funzionario dei servizi allo stadio per le partite della Fiorentina e della Nazionale. Dopo la nascita (1965) del Centro di Coordinamento dei Viola Club, Polidori sarà, per oltre vent’anni, uno dei dirigenti della ACCVC diventandone anche vicepresidente. La sua passione lo ha portato ad acquisire partita per partita immagini dalle varie agenzie fotografiche succedutesi negli anni, alcune delle quali scomparse.

È nato così l’Archivio Aldo Polidori che ha salvato testimonianze fotografiche che altrimenti sarebbero andate perdute. Questa Mostra per la prima volta rende fruibile al pubblico le immagini collezionate da Aldo Polidori che ripercorrono la storia viola dal 1929 al 1960.