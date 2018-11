Lavoro: crisi Foodora, martedì 20 incontro in Regione

Convocata dalla Regione Toscana una riunione sulla crisi Foodora che dopo la cessione a Glovo mette a rischio il lavoro di circa 200 ciclo-fattorini

Una riunione sulla crisi Foodora, dopo la cessione a Glovo che mette a rischio nell’area fiorentina il lavoro di circa 200 ciclo-fattorini, è stata convocata dalla Regione Toscana, su richiesta dei sindacati di categoria, per martedì 20 novembre alle 15, presso la presidenza in Piazza Duomo 10.

Al tavolo, coordinato dal consigliere del presidente per le questioni del lavoro Gianfranco Simoncini, sono stati invitati il sindaco di Firenze e le organizzazioni sindacali Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil.