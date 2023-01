Lavori al ponte alla Vittoria, chiude la circolazione

Chiusura in vista per il ponte alla Vittoria, uno dei punti più trafficati del centro di Firenze. Lo stop alla circolazione andrà in scena tra il 30 e il 31 gennaio in orario notturno in modo tale da non creare disagi alla circolazione.

L’intervento rientra nel programma di controlli ai ponti eseguito da Avr. In particolare su ponte alla Vittoria saranno effettuate prove di carico, si spiega da Palazzo Vecchio. Si utilizzeranno bilici che verranno parcheggiati sul ponte in varie configurazioni. L’orario individuato è quello dalla mezzanotte alle 5 di martedì 31 gennaio in modo da ridurre l’impatto sulla circolazione.

Tutti i veicoli non potranno transitare su ponte alla Vittoria, con deroga solo per i mezzi di soccorso in emergenza. Divieti di sosta e transito anche in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine). I provvedimenti, si spiega ancora dal Comune, interesseranno anche la viabilità limitrofa, compresa quella interna al parco delle Cascine e i percorsi che conducono al ponte: saranno chiuse la direttrice piazza di Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli in direzione ponte della Vittoria e quella piazza Vittorio Veneto-lungarno Vespucci-via Magenta.

I veicoli provenienti da via Gabbuggiani dovranno svoltare obbligatoriamente verso la Fortezza, quelli in arrivo da viale Belfiore dovranno prendere via delle Porte Nuove o rientrare verso la Fortezza.