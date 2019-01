Lavori acquedotto a Firenze Famiglie senza acqua a Fiesole

Acque Toscane S.p.A. comunica che a causa di un intervento del gestore Publiacqua S.p.A. previsto sulla rete idrica di Piazza delle Cure, per permettere di effettuare manutenzione straordinaria sulla condotta che alimenta il serbatoio di San’Ansano, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle ore 06:00 di giovedì 10 gennaio alle ore 06:00 di sabato 12 gennaio.

Sul territorio del comune di Fiesole, in particolare potrebbero essere interessate le seguenti strade: via dei Roccettini, Ponte alla Badia, via delle Palazzine, la località Manzolo, via Fontanelle per un massimo di 48 ore.

Per alleviare eventuali disagi dei cittadini, Acque Toscane provvederà ad attivare la distribuzione gratuita di acqua potabile, con due punti di approvvigionamento idrico: uno in via Faentina, angolo via Polveriera, località Pian del Mugnone mediante la predisposizione di un’autobotte, l’altro in piazza San Domenico, davanti al civico n. 1, mediante la predisposizione di un fontanello.

Acque Toscane si scusa per eventuali disagi arrecati e ricorda che per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde di Acque Toscane 800755246, sempre attivo.