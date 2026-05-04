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Lun 4 Mag 2026
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ToscanaCronacaDeposito rifiuti pericolosi in terreni, 2 denunciati
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Deposito rifiuti pericolosi in terreni, 2 denunciati

By Raffaele Palumbo
carabinieri

Scoperto e sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi in due terreni agricoli privati.

Scoperto e sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi in due terreni agricoli privati. Erano stoccati scarti di varia tipologia derivanti da lavorazioni edili ed altre lavorazioni artigianali, abbandonati al suolo senza alcun accorgimento. Inoltre, su quei terreni era stata realizzata una strada di 42 metri senza la preventiva richiesta di permesso a costruire. I carabinieri forestali di Montenero, insieme ai colleghi del Nipaaf di Livorno, hanno perciò denunciato il proprietario dei terreni e il titolare della ditta. L’area è stata posta sotto sequestro.

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