Lavori a Ponte al Pino, Funaro: ” usare il meno possibile l’auto”

“L’appello da parte nostra è verso tutte le persone: chi può si muova con i mezzi pubblici, chi è più vicino si muova anche autonomamente a piedi, dove è possibile e per chi può farlo, cercando di utilizzare il meno possibile l’auto privata e i mezzi privati, soprattutto in quella zona e soprattutto durante gli orari della partita”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, in vista dei lavori su ponte al Pino, che bloccheranno il traffico veicolare dalle 20 di oggi 23 alle ore 5 di lunedì 26 gennaio.

“Il nostro appello è a cercare di contribuire a fare in modo che la nostra città non abbia un impatto che poi può creare problematiche importanti sul traffico”, ha aggiunto Funaro, a margine dell’inaugurazione di un parcheggio scambiatore a Firenze Sud. “Stiamo lavorando come amministrazione comunale, insieme alla Prefettura, insieme a tutte le realtà – ha aggiunto – per cercare di avere meno impatto possibile sulla mobilità, ma consapevoli che con la chiusura del ponte, anche dando itinerari alternativi, un impatto importante ci sarà”Per il monitoraggio e la gestione in tempo reale della circolazione, fa sapere Palazzo Vecchio, sarà attivata la Smart City control room con la presenza allargata ai rappresentanti di tutte le aziende dei sottoservizi, di vigili del fuoco, questura e prefettura.

La polizia municipale ha predisposto una serie di servizi specifici con l’impiego in due giorni di 140 operatori. Coinvolta anche la Protezione civile che, insieme al personale di Fs Security, di Trenitalia e Italo, accoglierà i viaggiatori indirizzandoli verso l’uscita e indicando i percorsi da seguire.

Oltre alle modifiche al traffico ferroviario e stradale, domani e domenica anche il servizio di raccolta rifiuti di Plures Alia subirà rimodulazioni temporanee e mirate nelle aree interessate dai percorsi delle navette ferroviarie tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. In corrispondenza delle fasce orarie in cui, per esigenze di mobilità, i mezzi di raccolta non potranno transitare lungo i percorsi delle navette, Plures ha riorganizzato i turni di lavoro spostando gli interventi di raccolta nelle ore immediatamente precedenti o successive. In particolare, nella serata di sabato 24 gennaio alcuni giri di raccolta notturni partiranno più tardi, mentre nella mattinata di domenica 25 gennaio dei turni saranno anticipati, così da garantire senza interruzioni il servizio di raccolta

NELL’AUDIO LE DICHIARAZIONI DELLA SINDACA Sara Funaro