Ponte al Pino, le info sulle modifiche al Tpl

In vista dei lavori programmati da Rfi per il varo della passerella pedonale provvisoria sul ponte al Pino e della conseguente interruzione della viabilità nell’area, Autolinee toscane attiverà una serie di modifiche temporanee al servizio dalle 20 di venerdì 23 gennaio fino a domenica 25 gennaio 2026. Le modifiche riguardano le linee 5, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 29, 33, 40 e 43, con percorsi variati e adattati alle chiusure viarie, con nuove fermate provvisorie dove necessario e con lo spostamento temporaneo di alcuni capolinea. Oltre alle modifiche, verrà istituita una navetta gratuita, tra la stazione di Campo Marte (fermata Masaccio) e piazza della Libertà, per consentire l’interscambio con la tramvia e raggiungere la stazione SMN. La navetta sarà attiva sabato 24 gennaio dalle 15 alle 24 e domenica dalle 6 alle 15. Inoltre, in occasione della partita Fiorentina – Cagliari, in programma il 24 alle 18) sarà potenziata la linea 52 del servizio Stadio con ulteriori 2 bus in servizio.

Simone Vegni, Responsabile Gestione della Regolarità di Firenze per At