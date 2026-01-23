www.controradio.it Filiera Vot: accordo raggiunto nella notte dopo 4 giorni di sciopero e presidio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:16 Share Share Link Embed

Raggiunto alla mezzanotte di ieri sera l’accordo, dopo quattro giorni di sciopero e presidio ai cancelli alla Vot International. L’accordo riguarda più di sessanta operai e arriva al termine di una lunga riunione del tavolo di filiera che ha messo insieme la Vot International insieme alle aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani.

“La lotta ha pagato: istituzione di un premio che vale 600 euro in più all’anno per i lavoratori; garanzie sulla continuità degli stabilimenti e un percorso verso l’internalizzazione e l’accorciamento della filiera.

Il risultato più importante della mobilitazione riguarda proprio l’impegno della VOT International ad riaprire ed avanzare nella trattativa per l’internalizzazione del processo produttivo e dei lavoratori della filiera. Dall’accordo di filiera all’accorciamento della filiera: è questo il percorso per cui continueremo a batterci” sottolinea nella nota il sindacato Sudd Cobas che ha sostenuto la mobilitazione dei lavoratori.

I particolari e gli aggiornamenti da Giorgio Bernardini.