‘Last minute’ da lunedì 31 e a breve vaccinazione da ostetriche ed altre professioni tecnico sanitarie, in Toscana

Firenze, al via la prenotazione ‘last minute’ della prima dose di vaccino anti Covid sul portale regionale a partire dalle ore19:00 di lunedì 31 maggio. Lo annuncia una nota della Regione Toscana.

Da oggi in poi tutte le sere, dalle ore 19 alle 23.59, sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive. Con questa nuova modalità aggiuntiva ‘last minute’ sarà possibile prenotare (solo per il giorno seguente) tutti i posti disponibili che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione.

I posti prenotabili saranno in ogni centro vaccinale della Toscana e per ciascuna categoria, a cui è rivolta attualmente la campagna di vaccinazione. Possono prenotare sia le ‘riserve’, sia chiunque abbia già effettuato in precedenza un’altra prenotazione senza aver ancora ricevuto la prima dose.

Per usufruire del ‘last minute’, chi ha già una prenotazione deve inserire lo stesso numero di telefono utilizzato nella precedente richiesta di prenotazione. La nuova prenotazione ‘last minute’ sostituirà e annullerà la precedente in automatico.

Inoltre, anche le ostetriche e le 19 professioni afferenti all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, vaccineranno i residenti della Toscana.

La Giunta regionale ha approvato gli schemi di accordo tra Regione Toscana e gli ordini interprovinciali. “Questi due nuovi accordi appena approvati, che andremo a sottoscrivere a breve, ci consentiranno di rafforzare la nostra capacità vaccinale in tutti i nostri hub territoriali – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani -. È un risultato importante, che rende sempre più concreta la possibilità di arrivare entro settembre all’immunità di gregge dell’intera popolazione. Il commissario Figliuolo ha assicurato che a giugno arriveranno forniture più consistenti di vaccini e noi saremo pronti a somministrarli fino all’ultima dose”.

“L’intesa che abbiamo raggiunto con questi ordini professionali contribuirà a incrementare il personale già operativo nei centri vaccinali – spiega l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini -. Le adesioni, su base volontaria, saranno raccolte dagli ordini, che le trasmetteranno alla Regione, per avviare la necessaria formazione prima dell’arruolamento nei numerosi hub, che abbiamo attivato in ogni territorio della Toscana. Siamo tra le prime Regioni, a quanto mi risulta, a stipulare accordi con questi ordini”.