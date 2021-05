Covid: "L'Ivermectina funziona, ma in Italia non se ne parla" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:48 Share Share Link Embed

Intervista con il dottor LUIGI GARAVELLI, primario della Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Che dice “In poco tempo è stata stroncata in alcuni Stati della India la ripresa della Pandemia proprio grazie alla Ivermectina”

” La Ivermectina al momento attuale pare essere il migliore farmaco antivirale ed immunomodulante su tutte le fasi di Covid, anche nei confronti della Idrossiclorochina. Purtuttavia entrambi sono utilizzati a seconda della possibilità di reperirli” lo dice il dottor Luigi Garavelli primario della Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Secondo Garavelli “ormai che Covid si possa curare, meglio se precocemente, è assodato a livello mondiale. In poco tempo è stata stroncata in alcuni Stati della India la ripresa della Pandemia proprio grazie alla Ivermectina. Ho la fortuna di conoscere queste cose in quanto come Membro del Board Internazionale partecipo periodicamente alle Riunioni di Doctors for the World. Si , sono proprio fortunato perché posso uscire tramite piattaforma dalle nebbie di questo stano Paese”.

“Lo scorso anno in molti usarono la Idrossiclorochina -aggiunge Garavelli- , anche con grande rilevanza mediatica. Poi si tacitarono. Le Cure Precoci rimasero a lungo un patrimonio solo del Nord-Ovest. Qualche mese fa autorevoli Colleghi ne hanno riparlato, ma ormai il pensiero unico di questa Nazione è solo il Vaccino. E se non funzionasse, come già in Cile e nel Regno Unito? Cosa si racconterà agli Italiani questo Autunno? Con stupore alla Riunione di ieri sera ho scoperto una pubblicazione di un noto Ospedale Italiano che di fatto sdogana l’ Ivermectina! Meglio tardi che mai!”

Secondo il primario “forse ci si prepara a un Piano “B” autunnale se la Vaccinazione non fosse così salvifica? Sicuramente voci “fuori dal coro” come la mia, che poi hanno la possibilità di aggiornarsi oltre le Alpi, non fanno piacere in Italia, maglia nera nel mondo per la mortalità. Ne è dimostrazione che sono in attesa sempre di ricevere una Onorificienza promessami per Covid, che in moltissimi hanno avuto … Io forse non ho fatto a sufficienza! ”

“Non mi preoccupo -conclude Garavelli- . Avendo pure indipendenza economica forse più di altri proseguo nella mia personale battaglia contro Covid, sinceramente e fedele al Giuramento di Ippocrate.