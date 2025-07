Lasciano cucciola di cane senza cibo né acqua, denunciati a Volterra

I carabinieri forestali di Volterra (Pisa) hanno denunciato tre persone per avere abbandonato un cane, una femmina di pastore tedesco poco più che cucciola, lasciandola senza cibo né acqua nella casa in cui abitavano nel comune etrusco.

I carabinieri forestali di Volterra (Pisa) hanno denunciato tre persone per avere abbandonato un cane, una femmina di pastore tedesco poco più che cucciola, lasciandola senza cibo né acqua nella casa in cui abitavano nel comune etrusco. I militari, intervenuti insieme alla polizia municipale e ai servizi veterinari della Asl, hanno constatato che l’animale era stato lasciato da giorni solo senza possibilità di nutrirsi o di dissetarsi.

Le tre persone interessate, spiegano i Forestali in una nota, “legati da rapporti di parentela, si sono resi irreperibili disinteressandosi del cane e sono stati denunciati per abbandono di animale, reato per il quale è previsto l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5.000 a 10.000 e uno dei denunciati qualche mese fa aveva costretto un altro cane legato alla corda senza cibo né acqua: la cucciola di pastore tedesco è stata sequestrata e affidata al conduttore dell’allevamento dal quale proviene”.