Morte Pin, perquisita fino a notte la casa. Giovedì sarà eseguita l’autopsia

Sara’ eseguita giovedì mattina all’istituto di medicina legale di Firenze l’autopsia su Celeste Pin, l’ex difesore viola trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso.

Intanto, la procura, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati, ieri ha disposto la perquisizione della villa dell’ex calciatore. Per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili, gli investigatori della squadra mobile fiorentina, fino all’una della notte appena trascorsa, sono andati alla ricerca elementi che potenzialmente utili alle indagini: biglietti, medicinali, oggetti contundenti, documenti, foto e video.

Per l’autopsia, domani la pm Silvia Zannini assegnerà l’incarico per l’esame al medico legale. L’avvocato Mattia Alfano che assiste uno dei figli dell’ex giocatore ha nominato il dottore Roberto Chiarugi, come proprio consulente medico legale. Poi, il giorno successivo inizieranno le operazioni che chiariranno le cause della morte di Pin.