Al via i lavori per il nuovo reparto terapia intensiva all’ospedale S.M Annunziata

L’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli a Firenze, in località Ponte a Niccheri, ospiterà 22 nuovi posti letto, al piano terra nell’area che era occupata dal pronto soccorso. L’intervento in totale prevede un investimento di quasi 4,8 milioni di euro garantiti da fondi statali.

Al via i lavori per il nuovo reparto di Terapia intensiva e subintensiva all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze), in località Ponte a Niccheri, che ospiterà 22 posti letto, al piano terra nell’area che era occupata dal pronto soccorso. Il cantiere, spiega la Asl Toscana Centro, prevede interventi quasi interamente interni all’edificio. Al suo completamento, potrà accogliere 14 posti letto di Terapia Intensiva e otto di Terapia Sub-Intensiva. Ora il reparto c’è ma è collocato al secondo piano. Col trasferimento nei nuovi locali, sarà in ambienti più ampi e ristrutturati sia dal punto di vista strutturale che impiantistico. L’intervento in totale prevede un investimento di quasi 4,8 milioni di euro garantiti da fondi statali (Dl 34/2020) e rientra tra gli interventi del Piano di riordino della rete ospedaliera – Firenze 2 approvato con delibera regionale del 2020. Gli interventi dei prossimi mesi sono principalmente relativi all’adeguamento di un nuovo assetto architettonico con inserimento di locali di supporto necessari a una migliore distribuzione del lavoro e diversificazione dei flussi del personale, visitatore e materiale sporco/pulito. Sarà realizzato un nuovo ingresso distinto da quello del personale con percorsi inizialmente separati. Saranno rimossi e sostituiti tutti i controsoffitti dei corridoi con nuovi filtri sanitari. L’adeguamento degli impianti dà la possibilità di intervento sui gradienti di pressione per creare pressione positiva o negativa nell’area di degenza.