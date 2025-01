Lambrini Girls, “Who Let The Dog Out “. Il Disco della Settimana.

Torna dopo la pausa festiva il “Disco della Settimana”. Si parte con il fulminante esordio delle Lambrini Girls, una fusione esplosiva di punk e satira sociale. Se amate IDLES o Amyl & The Sniffers, il disco potrebbe fare per voi.

Daniel Fox dei Gilla Band, "Who Let The Dogs Out" è l'album di debutto delle City Slang, con un totale di undici tracce, tra cui il singolo principale "Big Dick Energy", l'album si distingue per la sua energia travolgente e i testi provocatori su temi come la "mascolinità tossica" o la violenza delle forze dell'ordine. L'album è caratterizzato da un suono grezzo e diretto, con riff di chitarra incisivi e un basso potente che guida il ritmo. Brani come "No Homo" e "Filthy Rich Nepo Baby" mescolano umorismo e critica sociale, mentre la conclusiva "Cuntology 101" aggiunge un tocco elettronico inaspettato. Con una durata di soli 29 minuti, "Who Let The Dogs Out" è un concentrato di rabbia e lucidità, riflettendo le esperienze e le opinioni del duo su una società in crisi.

Le Lambrini Girls sono un duo punk rock originario di Brighton, composto da Phoebe Lunny (chitarra e voce) e Lilly Macieira (basso). Formatesi nel 2019, la band ha iniziato a guadagnare visibilità con il loro stile energico e provocatorio, ispirato da artisti come Le Tigre e Bikini Kill. Dopo un paio di cambi di formazione, con Lunny che ha assunto il ruolo di cantante principale nel 2020, il duo ha trovato una forte intesa creativa. Nel 2024, le Lambrini Girls hanno deciso di ritirarsi da un’importante esibizione al The Great Escape Festival in segno di protesta contro il patrocinio di Barclays, coerentemente con il loro impegno politico. Il loro primo album, Who Let the Dogs Out, che ha ricevuto recensioni positive per la sua fusione di sonorità punk e messaggi socialmente consapevoli. La band, nota per le performance dal vivo cariche di energia, ha condiviso la copertina di Kerrang! con le leggende del rock Sleater-Kinney e il palco con gli IDLES, attirando l’attenzione di media influenti come NME e BBC Radio 1, e sono state nominate per il premio Rising Stars di Rolling Stone UK. Sono anche state definite la nuova band preferita da Iggy Pop.